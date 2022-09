AirPods Pro 2 i iPhone 14 wspierają Bluetooth 5.3. Co z LE Audio?

AirPods Pro 2 i iPhone 14 to pierwsze produkty Apple, które dostały wsparcie dla najnowszego Bluetooth 5.3. Co jednak ciekawe w specyfikacjach technicznych nowości nie wspomina się o obsłudze LE Audio. Nie wiadomo, czy słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 i smartfony iPhone 14 wspierają to rozwiązanie.

AirPods Pro 2 i iPhone 14 to produkty, które zostały zaprezentowane na konferencji Far Out zgodnie z oczekiwaniami. Są to pierwsze nowości, w których zaimplementowano obsługę najnowszego Bluetooth 5.3. Niestety producent nie wspomina nic na temat technologii LE Audio i dlatego nie ma pewności, że ona w ogóle jest.

LE Audio w słuchawkach AirPods Pro 2 czy smartfonach iPhone 14 wniosłoby wiele udogodnień. Technologia dzięki kodekowi LC3 polepsza dźwięk przesyłany drogą bezprzewodową poprzez Bluetooth. Wydłuży się też czas pracy na baterii. Następnie mamy możliwość podłączenia wielu słuchawek do jednego urządzenia, na przykład telefonu czy wsparcie dla wielu źródeł dźwięku. Zalet jest sporo.

AirPods Pro 2 i iPhone 14 z Bluetooth 5.3 to dobre wieści

Sama implementacja Bluetooth 5.3 w słuchawkach bezprzewodowych AirPods Pro 2 i smartfonach z serii iPhone 14 to i tak wielki postęp. Wnosi to sporo korzyści. Związane są one m.in. z oszczędnością energii czy większym zasięgiem połączeń bezprzewodowych. Kwestia technologii LE Audio na razie pozostaje bez odpowiedzi.

