iOS 16 — kiedy finalna aktualizacja dla iPhone’ów? Apple podało termin

iOS 16 to duża aktualizacja dla iPhone’ów. Kiedy Apple udostępni ją dla wszystkich? W trakcie dzisiejszej konferencji padł konkretny termin. Oprogramowanie zostanie udostępnione później w tym miesiącu. Aktualizacja iOS 16 wniesie do iPhone’ów wiele nowości oraz udoskonaleń dla już istniejących funkcji.

iOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania iPhone’ów, która od kilku miesięcy znajduje się na etapie beta testów. Apple nie podało w czerwcu, kiedy dokładnie planuje udostępnić ten software. Konkretny termin padł w trakcie dzisiejszej konferencji. Od dostępności nowego uaktualnienia dzieli nas już niewiele.

Kiedy aktualizacja iOS 16 dla iPhone’ów – Apple podało termin

Aktualizacja do iOS 16 zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników iPhone’ów już 12 września. Tego dnia oprogramowanie zostanie oddane do użytku dla każdego właściciela zgodnego telefonu z logo nadgryzionego jabłka. Spodziewamy się, że nastąpi to po godzinie 19:00 naszego czasu.

iOS 16 to duża aktualizacja, która wprowadzi do iPhone’ów liczne nowości. Obejmą one bezpieczeństwa, prywatność, ekran blokady, Apple Pay i wiele więcej. Niestety nie dostaną jej wszystkie modele, które otrzymały zeszłoroczne uaktualnienie, co warto mieć na uwadze. Wyłącznie modele 8 i 8 Plus oraz nowsze. W tym roku pozbawiono wsparcia także „siódemki”. Niestety trzeba się z tym pogodzić.

źródło: opracowanie własne