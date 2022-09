iOS 16 — aktualizacja dla wszystkich jeszcze nie dziś

iOS 16 to duża aktualizacja dla iPhone’ów. Czy zobaczymy ją jeszcze dziś? Niestety nie, bo na to uaktualnienie Apple każe nam jeszcze chwilę poczekać. Najpierw deweloperzy i testerzy otrzymają wersje RC, czyli w zasadzie sfinalizowane. Aktualizacja iOS 16 zostanie udostępniona dla wszystkich jeszcze w tym miesiącu.

iOS 16 to aktualizacja dla iPhone’ów, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Czy Apple udostępni jej finalną wersję dla wszystkich jeszcze dziś? Niestety na razie nie. W trakcie specjalnej konferencji, która upłynie nam pod hasłem Far Out, poznamy co najwyżej dokładny termin udostępnienia tego software.

Aktualizacja iOS 16 dla iPhone’ów najpierw w wersji RC

Zanim Apple udostępni finalną wersję aktualizacji iOS 16, to najpierw musi skończyć program pilotażowy. Ten jeszcze nie dobiegł końca. Stanie się to w momencie, gdy firma udostępni deweloperom oraz testerom wydania RC nowego oprogramowania. To może stać się jeszcze dziś lub za kilka dni.

Aktualizacja do iOS 16 zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników jeszcze w tym miesiącu. Wtedy właściciele nowszych iPhone’ów otrzymają liczne nowości, które obejmą różne obszary oprogramowania. Najważniejszą zmianą z tych wizualnych będzie możliwość dostosowywania ekranu blokady. Niestety uaktualnienie trafi tylko na modele 8 i 8 Plus oraz nowsze.

źródło: opracowanie własne