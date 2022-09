iPhone 14 Pro otrzyma większy aparat. Potwierdzają to zdjęcia etui

iPhone 14 Pro i Max dostaną większy aparat fotograficzny względem kamer z zeszłorocznych modeli. Potwierdzają to zdjęcia etui nałożonego na model 13 Pro. Widzimy, że większa jest nie tylko sama wyspa z kamerą. Apple w telefonach iPhone 14 Pro umieści również większe obiektywy, co także dokładnie widać na fotkach.

iPhone 14 Pro otrzyma podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny do poprzednika. Sama wyspa i obiektywy będą jednak większe. Plotki na ten temat krążą po sieci od dłuższego czasu. Potwierdzają to zdjęcia etui, które przedostały się do sieci na łamach jednej z koreańskich stron. Rzućmy sobie na nie okiem.

Etui dla modelu iPhone 14 Pro zostało nałożone na zeszłorocznego smartfona. Widzimy, że nie tylko sama wyspa dla kamery jest większa, ale dotyczy to także samych obiektywów. Apple zdecydowało się na umieszczenie większych sensorów. Różnice widoczne są gołym okiem.

Aparat z modelu iPhone 14 Pro z sensorem 48 MP

Apple w smartfonach iPhone 14 Pro i Max umieści aparat z głównym sensorem mającym matrycę 48 MP. Pozwoli to nie tylko na robienie lepszych zdjęć. Przy okazji Apple wprowadzi nagrywanie wideo w jakości 8K UHD. Poza tym wiemy, że obiektyw ulltraszerokokątny otrzyma nowy sensor z pikselami o większym rozmiarze 1,4 um.

