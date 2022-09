iPhone 14 Plus otrzyma chip Apple A15 Bionic z modeli Pro

iPhone 14 Plus i model z 6,1-calowym ekranem mają dostać zeszłoroczny chip Apple A15 Bionic. Wygląda jednak na to, że będzie to wariant, który znalazł się w modelach 13 Pro. Tak więc ze znacznie szybszym GPU, którego wzrost wynosi 25 proc. iPhone 14 Plus zostanie zaprezentowany na konferencji Far Out.

iPhone 14 Plus będzie nowością w tegorocznym portfolio smartfonów z iOS i był obiektem wielu przecieków. Premiera jest blisko, bo odbędzie się w trakcie specjalnej konferencji Far Out. Nastąpi to już w środę. Wiemy, że pod obudową tego telefonu i najtańszego modelu znajdzie się procesor Apple A15 Bionic. Co to za chip?

Procesor Apple A15 Bionic znany nam jest z zeszłorocznych modeli telefonów z iOS. Jednak występuje on w dwóch różnych wersjach. W trzynastkach Pro znalazł się SoC mający znacznie mocniejszy układ GPU, który oferował do 25 proc. lepszą wydajność. Wygląda na to, że to właśnie ten chip znajdzie się pod obudową smartfonów iPhone 14.

iPhone 14 Plus z Apple A15 Bionic z modeli 13 Pro

W zasadzie wydaje się to być logicznym posunięciem, bo w ten sposób iPhone 14 Plus i model z 6,1-calowym ekranem zapewnią lepszą wydajność względem dwóch tańszych trzynastek. Będzie ona na poziomie tego, co znamy z telefonów 13 Pro oraz 13 Pro Max.

