iPhone 14 Pro i Max otrzymają od Apple większe baterie

iPhone 14 Pro i Max to nadchodzące smartfony Apple, których premiera jest bardzo blisko. Dowiadujemy się, że pod ich obudowami pojawią się większe baterie. Tak więc spodziewajmy się zwiększonej pojemności. Dzięki temu iPhone 14 Pro oraz Max zapewnią dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora.

iPhone 14 Pro Max i model z 6,1-calowym ekranem to dwa smartfony, które Apple zaprezentuje już we wtorek. Były one obiektem mnóstwa przecieków i teraz pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące baterie, które znajdą się pod obudowami telefonów. Szczegóły na ten temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy.

Baterie w smartfonach iPhone 14 Pro i Max mają być większe względem poprzedniej generacji telefonów Apple. W trzynastkach były to akumulatory o pojemności 3095 i 4352 mAh. Niestety dokładne parametry dla tegorocznych modeli nie są znane. Te szczegóły mamy poznać za jakiś czas.

Większe baterie w iPhone 14 Pro i Max z pewnego powodu

Apple zdecydowało się umieścić większe baterie w modelach iPhone 14 Pro i Max z powodu funkcji Always on Display. To spowoduje większe zapotrzebowanie na energię i firma musiała jakoś temu zaradzić. Poza tym starsze plotki mówią o tym, że czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora w nowych telefonach będzie dłuższy o nawet 2 h.

