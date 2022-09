iPhone 14 Plus – cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

iPhone 14 Plus będzie nowością w tegorocznym portfolio smartfonów Apple. Premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Na temat tego telefonu wiemy już naprawdę sporo. Jego częściowa specyfikacja techniczna jest już znana. Wiemy też, jaka ma być cena modelu iPhone 14 Plus. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

iPhone 14 Plus to smartfon, który w przeciekach pojawiał się wcześniej z dopiskiem Max. Będzie to nowe urządzenie w portfolio Apple, które zastąpi dotychczasowy model Mini. Jak będzie cena i specyfikacja techniczna tego urządzenia? Na jego temat wiemy już naprawdę sporo.

6,7-calowy ekran OLED

iPhone 14 Plus otrzyma tak duży ekran, który jest w modelu Pro Max. Będzie to więc 6,7-calowy panel wykonany w technologii OLED. Rozdzielczość to najpewniej 2778 x 1284 pikseli. Czy powinniśmy spodziewać się rozwiązania ProMotion, czyli odświeżania obrazy w zakresie 120 Hz? Wszystko wskazuje na to, że nie i Apple na razie w ten sposób chce wyróżniać droższe modele Pro. Ekran będzie miał dotychczasowego notcha.

Procesor Apple A15 Bionic

Pod obudową smartfona iPhone 14 Plus znajdzie się zeszłoroczny procesor. To układ Apple A15 Bionic, który trafił także do trzynastek. To nadal bardzo potężny chip, który oferuje bardzo dużą wydajność. Spodziewajmy się, że będzie wspomagany przez 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Najnowszy procesor A16 ma trafić tylko do modeli Pro.

Cena iPhone 14 Plus niższa od wersji Pro

Cena iPhone 14 Plus ma startować od 899 dol., czyli około 4263 zł. Dotyczy to opcji mającej 128 GB pamięci na dane. Warianty mające jej więcej będą droższe. Będzie to jednak niższa kwota względem mniejszego modelu Pro, którego ceny dotychczas startowały od 999 dol., a w tym roku Apple ma je rzekomo podnieść. W Polsce spodziewajmy się sumy na poziomie od około 5 tys. zł.

Podwójny aparat fotograficzny 12 MP

iPhone 14 Plus otrzyma podwójny aparat fotograficzny, który będzie wyglądał podobnie do kamery, którą znamy z zeszłorocznych modeli bez dopisku Pro. Znajdziemy tu dwa obiektywy. Jeden szerokokątny, a drugi ultraszerokokątny. Oba zostaną połączone z sensorami mającymi matryce 12 MP. Nowy sensor 48 MP zostanie wprowadzony tylko w modelach Pro. Przednia kamera do selfie też zostanie uaktualniona i będzie połączona z matrycą o rozdzielczości 12 megapikseli.

Duża bateria pod obudową

Apple w modelu iPhone 14 Plus umieści dużą baterię o pojemności około 4350 mAh. Powinna ona zapewnić długi czas pracy akumulatora, który będzie porównywalny z tym, który oferuje model 13 Pro Max. Prawdopodobnie Apple zapewni też szybsze ładowanie o mocy 30 W. Nie jest to jednak pewna informacja. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla MagSafe. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 14 Plus – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2778 x 1284 pikseli

procesor A15 Bionic

6 GB pamięci RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 MP

bateria o pojemności około 4350 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 16

źródło: opracowanie własne