iPhone 14 Pro i pigułka. Zobacz to na własnym telefonie

iPhone 14 Pro otrzyma ekran pozbawiony notcha. W zamian pojawi się podłużna pigułka. Jak to będzie dokładnie wyglądało? Można to zobaczyć na własnym telefonie już dziś, bo w sieci pojawiła się specjalna tapeta obrazująca zmiany. Oficjalna premiera smartfonów iPhone 14 Pro odbędzie się już za kilka dni.

iPhone 14 Pro to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Zobaczymy go w przyszłym tygodniu na konferencji Far Out. Wiemy, że w tych telefonach zniknie notch i na ekranie pojawi się podłużna pigułka. Zastanawialiście się nad tym, jak to dokładnie ma wyglądać? W sieci została udostępniona specjalna tapeta.

Wspomniana tapeta została opracowana przez Iana Zelbo i jest obrócona do góry nogami nieprzypadkowo. Wynika to z faktu, że obecne iPhone’y mają notcha i ten by to przesłaniał. Dlatego trzeba ustawić sobie to tło i następnie obrócić telefon. Dzięki temu można zobaczyć już dziś planowane przez Apple zmiany.

Pigułka tylko w modelach iPhone 14 Pro

Wiemy, że wspomniana pigułka zostanie wprowadzona wyłącznie w telefonach iPhone 14 Pro. Tańsze modele Apple takich ekranów nie dostaną. Tutaj spodziewajmy się wyświetlaczy mających dotychczasowe notche. Premiera nowych telefonów z iOS odbędzie się już w przyszłym tygodniu. W trakcie specjalnej konferencji, którą zaplanowano na 7 września.

