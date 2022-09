iPhone 14 Pro ma wcięcie, które wygląda jak podłużna pigułka

iPhone 14 Pro otrzyma ekran bez notcha. Apple tym razem zdecydowało się nie na jedno wcięcie, a dwa różne. Co jednak ciekawe na wyświetlaczu ma ono być widoczne jako podłużna pigułka. W przeciwnym wypadku widoczna byłaby przerwa. Oficjalna prezentacja smartfonów iPhone 14 Pro odbędzie się za kilka dni.

iPhone 14 Pro to smartfon, który był obiektem całego mnóstwa przecieków. Premiera odbędzie się za kilka dni. Tymczasem pojawiły się nowe informacje obejmujące ekran i wcięcie w wyświetlaczu. Wiemy, że jedno jest okrągłe, a drugie wygląda jak pigułka. Nowe szczegóły na ten temat przedstawił Mark Gurman.

Ekran modeli iPhone 14 Pro ma wyświetlać oba te wcięcia w postaci całości. To oznacza, że będzie widoczna jedna podłużna pigułka. To oznacza, że przerwa znajdująca się pośrodku będzie ukryta i wbrew pozorom ma to swoją przyczynę. Chodzi oczywiście o walory estetyczne.

Tylko iPhone 14 Pro otrzyma wcięcie z pigułką

Wiemy, że Apple planuje umieścić takie ekrany tylko w modelach iPhone 14 Pro i Max. Dwa tańsze smartfony dostaną wyświetlacze z dotychczasowym notchem. W tym przypadku do zmian nie dojdzie, co warto mieć na uwadze. W ogóle w tym roku dojdzie do większego rozróżnienia pomiędzy telefonami z iOS. Na przykład również w przypadku procesorów, które znajdą się pod obudową.

