iPhone 14 Plus zamiast Max. Potwierdza to case dla smartfona Apple

iPhone 14 Plus to nowy smartfon Apple, który w przeciekał pojawiał się dotychczas jako model Max. Nazwę zdaje się potwierdzać zdjęcie case’a krążące po sieci. Na nim widać dokładnie taką nazwę nowego telefonu. Coś więc musi być na rzeczy. Wiemy, że Apple iPhone 14 Plus otrzyma ekran o przekątnej 6,7 cala.

iPhone 14 Plus będzie nowością w tegorocznym portfolio telefonów z iOS. Smartfon pojawiał się w plotkach także pod nazwą z dopiskiem Max. Apple na razie oficjalnie milczy w temacie nowości, które chce pokazać na konferencji Far Out. Jednak plotki o nazwie zdaje się potwierdzać zdjęcie case’a widoczne poniżej.

Widzimy, że jest to case przeznaczony dla modelu iPhone 14 Plus i jest zgodny z MagSafe. Jest to przezroczyste etui silikonowe. Widać także wcięcie dla dużego aparatu fotograficznego, który to jednak ma składać się tylko z dwóch obiektywów. Telefon otrzyma ekran o przekątnej 6,7 cala.

Apple iPhone 14 Plus zamiast Max to dobry pomysł

Apple decydując się jednak na nazwę iPhone 14 Plus, a nie Max, zrobił dobrze, bo w ten sposób nawiąże do przeszłości, kiedy to oferował większe telefony właśnie z takim dopiskiem. Czy rzeczywiście zdecydowano się na takie nazewnictwo, to przekonamy się wkrótce. Nastąpi to w trakcie wrześniowej konferencji.

