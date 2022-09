iOS 12.5.6 dostępny. Apple aktualizuje stare iPhone’y

iOS 12.5.6 to najnowsza aktualizacja dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Jest ona przeznaczona dla starszych telefonów, które nie otrzymują już nowszych uaktualnień. Na nowości nie ma co tu liczyć. Aktualizacja do iOS 12.5.6 wprowadza poprawki błędów związanych z zabezpieczeniami oprogramowania iPhone’ów.