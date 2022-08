iPhone SE 4 ma być podobny do Xr. Apple postawi na nowy design

iPhone SE 4 to smartfon, który ma zadebiutować w 2023 r. Dowiadujemy się, że Apple postawi na nowy design, a dokładniej na ten z iPhone’a XR. Takie informacje przekazało sprawdzone w przeszłości źródło. Na debiut smartfona iPhone SE 4 trochę sobie poczekamy, bo prędko w ofercie Apple go nie zobaczymy.

iPhone SE 4 to smartfon, który pojawiał się już w przeciekach. Już starsze plotki mówiły o tym, że Apple w końcu porzuci w tej serii dotychczasowy design i jednak pójdzie bardziej z czasem. Nowe informacje w tym temacie uzyskał leaker Jon Prosser. Twierdzi on, że urządzenie ma bazować na wyglądzie modelu Xr.

Jeśli to prawda, to iPhone SE 4 będzie takim modelem Xr, ale zapewne z pewnymi kosmetycznymi zmianami w wyglądzie, choć podstawowy design powinien być bez zmian. To oznacza, że będzie ekran z notchem. Natomiast z tyłu obudowy spodziewajmy się aparatu fotograficznego z jednym obiektywem.

Apple iPhone SE 4 otrzyma lepsze podzespoły od modelu Xr

Spodziewajmy się, że iPhone SE 4 tylko z wyglądu będzie przypominać model Xr. Natomiast otrzyma znacznie nowsze podzespoły. Jeśli zadebiutuje w 2023 r., to pod obudową znajdzie się procesor Apple A15 Bionic. Poza tym możemy oczekiwać aparatu fotograficznego z sensorem 12 MP czy innych ulepszeń.

