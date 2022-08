MacBook Pro z Apple M2 Pro i Max w drodze

MacBook Pro z chipami Apple M2 Pro oraz Max pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Kiedy zobaczymy nowe laptopy z logo nadgryzionego jabłka? Nowe informacje na ich temat uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker, Mark Gurman. Zobaczmy sobie, czego nowego się dowiadujemy.

Gurman twierdzi, że laptopy MacBook Pro z procesorami Apple M2 Pro i Max znajdują się już na zaawansowanym etapie opracowywania. Ponadto są testowane. To oznacza, że ich debiut może być całkiem nieodległy. Czy zobaczymy je jeszcze w tym roku? Jest na to szansa, ale możliwe, że zostaną wprowadzone do oferty dopiero w pierwszej połowie 2023 r.

MacBook Pro z Apple M2 Pro i Max w dwóch wersjach

Laptopy MacBook Pro z chipami Apple M2 Pro i Max mają być dostępne tylko w dwóch wersjach. Będą to komputery mające wyświetlacze o przekątnych 14 oraz 16 cali. Spodziewajmy się, że design nie ulegnie większym zmianom. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

źródło