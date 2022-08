iPhone 14 Pro Max — cztery nowości, które dostanie flagowiec Apple

iPhone 14 Pro Max to flagowiec Apple, który wprowadzi sporo nowości. Wybraliśmy cztery najważniejsze z nich. Smartfon otrzyma nowy procesor A16 Bionic oraz ekran, który nie ma notcha. Nowości w modelu iPhone 14 Pro Max będzie tak naprawdę więcej. Zobaczmy sobie, co wprowadzi nadchodzący flagowiec Apple.

iPhone 14 Pro Max to smartfon Apple, który zbliża się wielkimi krokami. Oficjalna premiera odbędzie się już 7 września. Nadchodzący flagowiec z logo nadgryzionego jabłka wprowadzi sporo nowości. W tym artykule prezentujemy cztery z nich.

Ekran bez notcha

iPhone 14 Pro Max otrzyma wysokiej klasy wyświetlacz OLED, który to w końcu Apple pozbawi notcha. Ten towarzyszył nam w telefonach z logo nadgryzionego jabłka przez kilka ostatnich lat i teraz nadszedł czas na zmianę. Tym razem będą to dwa wycięcia u góry. Jedno okrągłe dla przedniej kamery i drugie w kształcie pigułki, gdzie znajdą się elementy odpowiedzialne za działanie funkcji Face ID. Będzie to płaski ekran o przekątnej 6,7 cala.

Procesor Apple A16 Bionic

Flagowiec iPhone 14 Pro Max otrzyma zupełnie nowy procesor Apple A16 Bionic. Będzie to bardzo mocny chip wykonany w 4-nm litografii, który zapewni dużą moc. Dokładna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale w przypadku wydajności CPU oraz GPU spodziewajmy się wzrostu o około 20-30 proc. względem chipu A15.

iPhone 14 Pro Max z nowym aparatem

Aparat fotograficzny modelu iPhone 14 Pro Max na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny do poprzednika. Sama wyspa dla kamery wygląda znajomo, ale tak naprawdę jest nieco większa. Wynika to z faktu, że Apple sięgnęło po większe sensory. Ten główny został wymieniony na taki, który ma matrycę 48 MP. To pozwoli m.in. na nagrywanie filmów w jakości 8K UHD. Trzy obiektywy uzupełnia sensor LiDAR.

Lepszy czas pracy na baterii

Apple w modelu iPhone 14 Pro Max zdecydował się także umieścić lepszą baterię. Jej pojemność ma być zbliżona do poprzednika, ale dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań, w tym połączenia z energooszczędnym procesorem A16 Bionic. W konsekwencji mamy liczyć na nawet o 2 h dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu. Zmiana całkiem solidna.

źródło: opracowanie własne