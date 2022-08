iPhone 14 z datą premiery. Wrześniowa konferencja Apple Far Out blisko

iPhone 14 doczekał się oficjalnej daty premiery. Wrześniowa konferencja Apple upłynie nam pod hasłem Far Out. Firma potwierdziła termin i wiemy, kiedy zamierza zaprezentować światu nowe produkty. Poza smartfonami iPhone 14 spodziewamy się także smartwatchy Apple Watch 8 oraz słuchawek AirPods Pro 2.

iPhone 14 według plotek ma zadebiutować 7 września. Tak też się stanie. Data premiery została potwierdzona i wrześniowa konferencja Apple rzeczywiście odbędzie się tego dnia. Wydarzenie upłynie nam pod hasłem Far Out. Event będzie strumieniowany na żywo i będzie go mógł oglądać każdy.

Wrześniowa konferencja Apple to przede wszystkim premiera smartfonów iPhone 14 i 14 Pro. Sporo zmian wprowadzą drugie z modeli, które mają otrzymać nowy chip A16 czy ekrany pozbawione notchy. Nowością będzie także model Max bez dopisku Pro, który otrzyma 6,7-calowy wyświetlacz.

Wrześniowa konferencja Apple Far Out to nie tylko iPhone 14

Smartfony iPhone 14 są najważniejszymi produktami, które zobaczymy za kilkanaście dni. Jednak niejedynymi. W trakcie wydarzenia Far Out spodziewamy się również nowych smartwatchy z serii Apple Watch 8 oraz słuchawek bezprzewodowych AirPods Pro 2. Możliwe, że zobaczymy jeszcze jakieś inne nowości. Wygląda jednak na to, że nowe iPady i komputery Mac z chipami M2 zostaną zaprezentowane w późniejszym terminie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło