iOS 16.1 pozwoli na iPhone’ach usunąć dodatkową aplikację Apple

iOS 16.1 to nadchodząca aktualizacja dla iPhone’ów, której spodziewamy się w październiku. Wygląda na to, że pozwoli ona usunąć kolejną aplikację z tych zintegrowanych z systemem. Tym razem mowa o Wallet, czyli portfelu. Taka możliwość zostanie wprowadzona w iOS 16.1 i potwierdza to najnowsza beta iPadOS.