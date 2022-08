iPhone 14 Pro Max hitem sprzedaży Apple? Sugeruje to pewien szczegół

iPhone 14 Pro Max to smartfon Apple, który nie będzie tani. Tymczasem producent zdaje się wierzyć, że będzie to prawdziwy hit sprzedażowy. Sugeruje to zwiększenie produkcji ekranów dla tego konkretnego modelu telefonu. Niestety cena modelu iPhone 14 Pro Max ma być wyższa względem poprzednika.

iPhone 14 Pro Max to smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Ostatnie przecieki mówią o debiucie mającym się odbyć dokładnie 7 września. Firma jeszcze nie potwierdziła tego terminu. Powinno to jednak nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Tymczasem dowiadujemy się, że może to być hit sprzedażowy.

Apple wierzy w dobrą sprzedaż telefonu iPhone 14 Pro Max, co sugeruje zwiększenie zamówień na ekran dla tego smartfona. Takie informacje przekazał analityk DSCC, Ross Young. Takie wyświetlacze stanowiły aż 28 proc. dostaw i 29 proc. w przypadku produkcji. Dotyczy to okresu od lipca.

Apple iPhone 14 Pro Max nie będzie tani

Wiemy, że Apple planuje w tym roku podnieść ceny droższych telefonów i to aż o około 100 dol. To oznacza, że ceny modelu iPhone 14 Pro Max będą zaczynać się od 1199 dol., a w Europie będą jeszcze wyższe. Co nie zmienia faktu, że chętnych z pewnością nie zabraknie.

