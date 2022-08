iOS 16 beta 7 do pobrania. Apple udostępnia też iPadOS 16.1 beta

iOS 16 beta 7 to najnowsza aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów. Apple udostępniło też iPadOS 16.1 beta i to pozwala nam przypuszczać, że doszło do opóźnień. Nowe oprogramowanie dla iPadów pojawi się dopiero w październiku. Wiemy, że wśród nowości z iOS 16 beta 7 jest możliwość usunięcia jednej z aplikacji.

iOS 16 beta 7 to najnowsza wersja poglądowa nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którego spodziewamy się we wrześniu. Apple przy okazji ruszyło z testami uaktualnienia iPadOS 16.1 beta. Tak więc widzimy, że firma zdecydowała się na mały przeskok w numeracji. To oczywiście też z czegoś wynika.

iOS 16 beta 7 to już w zasadzie niemal finalna wersja nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Nie spodziewajmy się tu większych nowości. Apple wstrzymało już rozwój tego software i nastąpiło to w zeszłym tygodniu. Firma skupia się obecnie na optymalizacjach i usuwaniu znanych błędów. Po to, aby w dniu premiery dla wszystkich było ich jak najmniej.

iOS 16.1 i iPadOS 16.1 w październiku

iPadOS 16.1 ma być pierwszą publicznie dostępną wersją nowego oprogramowania dla iPadów. We wrześniu go nie zobaczymy. Nastąpi to później, w październiku wraz z aktualizacją iOS 16.1 dla iPhone’ów. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

źródło: opracowanie własne