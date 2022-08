Apple M3 ma być procesorem produkowanym przez TSMC w N3E

Apple M3 to procesor dla komputerów Mac, który będzie produkowany przez TSMC. Prędko go nie zobaczymy, bo najwcześniej w drugiej połowie roku. Jednak dowiadujemy się, ma on być wytwarzany w procesie N3E. Procesor Apple M3 oczywiście z czasem doczeka się kilku wariantów z dopiskami Pro czy Max w nazwie.