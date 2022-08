iPad 10 już blisko. Tablet Apple ma dostać Touch ID we włączniku

iPad 10 to nadchodzący tablet Apple, który ma zadebiutować jesienią. Plotki mówią o tym, że skaner Touch ID zostanie przeniesiony spod przycisku pod ekranem do włącznika. Takie rozwiązanie wcześniej zaimplementowano w modelach Air. Poza tym tablet iPad 10 ma otrzymać procesor Apple A14 Bionic z iPhone’ów 12.

iPad 10 to tablet Apple, który zadebiutuje jesienią. Urządzenie doczekało się przecieku i tym razem są to informacje opublikowane przez sprawdzone źródło z Japonii. Plotki mówią o funkcji Touch ID, która ma zmienić położenie. Do tej pory w tej serii urządzeń był to przycisk pod ekranem. Gdzie znajdzie się teraz?

Tablet iPad 10 ma dostać Touch ID w przycisku zasilania, który znajduje się z boku obudowy. Tak zrobiono w przypadku modelu Air 4. generacji i teraz Apple zdecydowało się na taki ruch w przypadku najtańszej serii. Oczywiście pod warunkiem, że plotki są prawdziwe, bo na razie nie ma do co tego pewności.

Tablet Apple iPad 10 nie tylko z nowym Touch ID

To samo źródło twierdzi, że iPad 10 otrzyma inaczej ustawioną kamerę FaceTime. Zostanie ona przeniesiona nad ekran na dłuższej krawędzi. W ten sposób urządzenie ma być zorientowane głównie do pracy w trybie poziomym, a nie portretowym. Poza tym spodziewamy się chipu A14 Bionic z iPhone’ów 12.

źródło