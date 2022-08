macOS Ventura i iPadOS 16 w październiku. iOS 16 na finiszu

macOS Ventura i iPadOS 16 nie zostaną udostępnione wraz z iOS 16, którego spodziewamy się już we wrześniu. Kiedy je zobaczymy? Ma to nastąpić dopiero kilka tygodni później. Apple planuje obecnie udostępnić finalne wersje systemów macOS Ventura dla Maców i iPadOS 16 dla iPadów dopiero w październiku.

macOS Ventura, iPadOS 16 i iOS 16 to nadchodzące systemy operacyjne dla sprzętów z logo Apple, które obecnie znajdują się na etapie beta testów. Kiedy pojawią się ich finalne wersje? Pierwsze z nich za kilka tygodni, ale nie spodziewajmy się premiery w tym samym czasie.

Mark Gurman twierdzi, że Apple zakończyło rozwój iOS 16 w zeszłym tygodniu. Firma obecnie szlifuje software i planuje go udostępnić we wrześniu. Wraz z finalną aktualizacją watchOS 9 dla smartwatchy. Związane jest to z premierą nowych produktów, które mamy zobaczyć 7 września. Na iPadOS 16 i macOS Ventura poczekamy dłużej.

Aktualizacje macOS Ventura i iPadOS 16 po iOS 16

Apple potrzebuje więcej czasu na skończenie prac nad macOS Ventura oraz iPadOS 16. Spowodowane jest to m.in. funkcją Stage Manager, która wymaga jeszcze sporo poprawek. Dlatego nie spodziewajmy się ich wcześniej niż dopiero w październiku, co warto mieć na uwadze. Takie informacje pojawiały się zresztą już wcześniej.

