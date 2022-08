iOS 16.1 lub później — te nowości dla iPhone’ów nie we wrześniu

iOS 16.1 to kolejna aktualizacja dla iPhone’ów, która jesienią przyniesie kolejne nowości. Apple we wrześniu nie wprowadzi wszystkich z nowych funkcji, które przygotowano z myślą o dużym uaktualnieniu oprogramowania z numerkiem 16. Część z nich pojawi się na iPhone’ach dopiero wraz z iOS 16.1 lub później.

iOS 16.1 będzie kolejną aktualizacją dla iPhone’ów po dużym wydaniu z numerkiem 16. To drugie jest obecnie na etapie beta testów i wprowadzi całe mnóstwo nowości. Jednak część z funkcji, które Apple zapowiedziało w trakcie WWDC 2022, pojawi się potem. Dopiero jesienią lub nawet później. Zobaczmy, na co poczekamy dłużej.

Te nowości dla iPhone’ów z iOS 16.1 lub później

Z iOS 16.1 lub jedną z późniejszych aktualizacji dla iPhone’ów, pojawią się następujące nowości. Są to aktywności na żywo, które pomagają być na bieżąco z wydarzeniami w czasie rzeczywistym i odbywa się to bezpośrednio z poziomu ekranu blokady. Będzie to możliwe poprzez API Live Activity, czyli nowy interfejs dla programistów, którzy będą mogli integrować we własnych aplikacjach.

Kolejną nowością, której nie spodziewamy się przed iOS 16.1, jest Freeform. W ten sposób użytkownicy będą mieli opcje do tworzenia diagramów nowych projektów i współpracy w czasie rzeczywistym podczas rozmowy przez iMessage lub FaceTime. Następnie mamy nowe funkcje dla Game Center, które również zostaną wprowadzone w późniejszym czasie.

Pierwszą z nich jest obsługa SharePlay, co pozwoli na automatyczne rozpoczynanie gry ze znajomymi w trakcie połączenia poprzez FaceTime. Drugą jest integracja w Game Center kontaktów.

Przed iOS 16.1 nie zobaczymy także integracji z Matter. To nowa platforma dla domu inteligentnego, która wprowadzi nowe i przede wszystkim uniwersalne opcje z zakresu Smart Home. Wiemy również, że trzeba będzie dłużej poczekać na aktualizację dla iPadów. Mowa o iPadOS 16, które nie pojawi się w tym samym momencie, co uaktualnienie dla iPhone’ów.

Aktualizacja iOS 16.1 w październiku lub listopadzie

Przed nami wrześniowa konferencja Apple, gdzie zostanie m.in. ogłoszona data wydania dużej aktualizacji z numerkiem 16. Powinno to nastąpić w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Na iOS 16.1 poczekamy co najmniej do października lub dłużej. W zależności od tego, ile potrwają beta testy. We wrześniu spodziewamy się również tvOS 16 oraz watchOS 9. Natomiast na aktualizacje do iPadOS 16 i macOS Ventura mamy poczekać kilka tygodni dłużej.

źródło: opracowanie własne