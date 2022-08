iPhone 14 z datą premiery. Apple pokaże telefony za kilka tygodni

iPhone 14 to łącznie cztery nowe telefony Apple, które zobaczymy w przyszłym miesiącu. Konkretny termin pozostawał tajemnicą, ale pojawiła się data premiery. Tą jest 7 września. Tego dnia ma odbyć się specjalna konferencja Apple. Natomiast sprzedaż smartfonów iPhone 14 ma rozpocząć się w połowie miesiąca.

iPhone 14 i 14 Pro to smartfony Apple, które zobaczymy w przyszłym miesiącu. Plotki na ich temat pojawiają się od dawna. Co z datą premiery? Do niedawna przecieki mówiły o terminie w postaci 13 września. Nowe informacje w tym temacie uzyskał Mark Gurman i te mówią jednak o innym dniu.

Datą premiery smartfonów iPhone 14 ma być 7 września. Tego dnia ma odbyć się specjalna konferencja firmy, która przyniesie nam liczne produkty. Wśród nich będą nowe smartwatche z watchOS czy słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2. Natomiast sprzedaż telefonów ma rozpocząć się 16 września.

Data premiery Apple iPhone 14 niepotwierdzona

Apple na razie nie potwierdziło tego terminu. Jeśli jednak konferencja rzeczywiście jest planowana na 7 września, to potwierdzenie powinniśmy otrzymać jeszcze pod koniec sierpnia. Zazwyczaj odbywa się to na około 10 dni przed planowanym eventem i w tym roku zapewne będzie podobnie. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło