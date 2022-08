iOS 15.6.1 do pobrania. Co nowego w aktualizacji dla iPhone’ów?

iOS 15.6.1 to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Nie są to nowości czy nowe funkcje, a poprawki znalezionych błędów. Apple załatało tu również luki związane z zabezpieczeniami. Tym bardziej z instalacją aktualizacji iOS 15.6.1 lepiej się długo nie wstrzymywać.

iOS 15.6.1 to najnowsza aktualizacja dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Nowości tu nie znajdziemy, bo te czekają na duże uaktualnienie z numerkiem 16. Tym razem firma skupiła się na usunięciu błędów, które znaleziono w oprogramowaniu. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy. Wykaz zmian widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 15.6.1 – co nowego / nowości

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

Aktualizacja do iOS 15.6.1 jest już dystrybuowana i z jej instalacją lepiej się nie wstrzymywać. Ze względu na wprowadzone w niej poprawki z zakresu bezpieczeństwa. Software można pobrać na iPhone’ach, udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Zainstalowanie patcha będzie możliwe w momencie, gdy bateria telefonu jest naładowana w co najmniej 50 proc. lub też urządzenie podłączone jest do ładowarki. Apple udostępniło także łatki macOS 12.5.1 oraz iPadOS 15.6.1.

źródło: opracowanie własne