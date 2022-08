iPhone 15 Pro [Max] otrzyma chip Apple A17 Bionic

iPhone 15 Pro Max to smartfon, pod którego obudową pojawi się procesor Apple A17 Bionic. W sieci pojawiły się nowe plotki na temat tego układu. Wiemy, że chip będzie wykonany w 3-nm litografii i jego produkcją zajmie się TSMC. Apple A17 Bionic w 2023 r. trafi tylko do modeli iPhone 15 Pro i jego wersji Max.

iPhone 15 Pro Max to jeden z dwóch smartfonów z logo nadgryzionego jabłka na 2023 r., które dostaną chip Apple A17 Bionic. Będzie to procesor wykonany w zupełnie nowej litografii. Nowe plotki zakładają, że układ zostanie wykonany w mniejszym węźle technologicznym względem używanego obecnie w M2.

Apple A17 Bionic to procesor, który ma być wykonany w 3-nm węźle produkcyjnym. W przypadku chipu M2 jest to 4-nm litografia. Produkcją ponownie zajmie się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), które współpracuje z gigantem z Cupertino od lat. Będzie to SoC tylko dla modeli iPhone 15 Pro i jego wersji Max.

Apple A17 Bionic tylko w iPhone 15 Pro [Max]

W 2023 r. ma być podobnie, jak w tym roku. Nowy chip Apple A17 Bionic znajdzie się tylko pod obudową smartfonów iPhone 15 Pro Max i mniejszego modelu z 6,1-calowym ekranem. Dwa tańsze telefony dostaną tegoroczny procesor A16. Ten sam, który znajdzie się w modelach 14 Pro.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło