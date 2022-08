iOS 16 i nowe funkcje — te wymagają iPhone Xs i nowszych modeli

iOS 16 wprowadza liczne nowe funkcje. Okazuje się jednak, że część z nich wymaga do działania modeli iPhone Xs lub nowszych telefonów Apple. Są to opcje powiązane m.in. z Live Text, rozwiązania z zakresu rozmazywania tła na zdjęciach i inne. Zobaczmy sobie te nowe funkcje z iOS 16 i sprawdźmy ich wymagania.

iOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów Apple, która wprowadza liczne nowe funkcje oraz opcje. Uaktualnienie zostanie udostępnione dla wszystkich użytkowników we wrześniu. Jednak pewne z rozwiązań będą wymagać nowszych modeli. Są to iPhone Xs lub późniejsze smartfony z logo nadgryzionego jabłka.

Nowe funkcje z iOS 16 dla iPhone Xs i nowszych

iOS 16 wymaga modelu iPhone Xs lub nowszego w przypadku nowych funkcji obejmujących funkcji Live Text. Jedną z nich jest dodanie wsparcia dla tej opcji na filmach, co działa m.in. w aplikacjach Safari czy Zdjęcia. Następnie mamy szybkie akcje w takich elementach czy obsługę nowych języków i wśród nich jest ukraiński.

Wraz z iOS 16 pojawia się także możliwość wstawiana emoji do tekstu wysyłanego poprzez iMessage. Następnie mamy nowe możliwości dla Siri w wybranych aplikacjach, ale ta opcja dostępna jest tylko w wybranych językach. Jak dobrze wiemy, wirtualna asystentka Apple nie mówi w naszym języku i dlatego z tego z nie skorzystamy.

Nowe funkcje z iOS 16 obejmują również opcje z zakresu wyszukiwania obrazów poprzez Spotlight w kolejnych aplikacjach. Są to Pliki, Wiadomości czy Notatki. Są też pewne udoskonalenia wizualne, które także dotyczą telefonów iPhone Xs oraz nowszych. Na tych starszych dodano też tapety astronomiczne. Dotyczy to modeli Xs oraz Xr.

Nowe funkcje z iOS dla iPhone 11 i nowszych

Są też pewne opcje, które iOS 16 wprowadzi jedynie do modeli iPhone 11 i nowszych. Wśród nich mamy podpisy do filmów generowane na żywo. Ta nowa funkcja dostępna jest tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Natomiast w przypadku modeli 13 jest rozmycie pierwszego planu na zdjęciach portretowych oraz lepsza jakość podczas nagrywania w trybie kinowym.

Finalna aktualizacja będzie dostępna w przyszłym miesiącu. Wraz z uaktualnieniami watchOS 9 dla smartwatchy i tvOS 16 dla Apple TV. Niestety dokładny termin nie jest znany. Poznamy go w trakcie wrześniowej konferencji.

źródło: opracowanie własne