Wrześniowa konferencja Apple — iPhone 14, AirPods Pro 2 i co jeszcze zobaczymy?

Wrześniowa konferencja Apple ze smartfonami iPhone 14 czy słuchawkami AirPods Pro 2 zbliża się wielkimi krokami. Od wydarzenia dzieli nas już tylko kilka tygodni. Jakie produkty jeszcze zobaczymy? Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Smartfony iPhone 14 i 14 Pro

We wrześniu Apple pokaże cztery nowe smartfony. Dwa tańsze modele i dwa droższe iPhone 14 Pro oraz Pro Max. Wiemy, że w tym roku zrezygnowano z wersji Mini. W zamian pojawi się wariant Max z 6,7-calowym wyświetlaczem. Firma planuje w tym roku znacząco rozróżnić od siebie droższe i tańsze telefony z iOS. Ekran bez notcha i nowy procesor A16 Bionic dostaną tylko te pierwsze. Natomiast pod obudowę drugich trafi zeszłoroczny chip A15.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 to kolejna nowość w tegorocznej ofercie Apple, którą zobaczymy we wrześniu. Wiemy, że wizualnie nie mają one specjalnie różnić się od poprzedniej generacji urządzenia. Poza tym Lightning w pudełeczku nie zostanie wymienione na USB C. Zabraknie też nowych sensorów, nad którymi pracował producent, ale mamy spodziewać się znacznie lepszej jakości dźwięku.

Smartwatche Apple Watch series 8 i SE 2

Wrześniowa konferencja przyniesie nam także nowe smartwatche z watchOS 9. To zegarki z serii Apple Watch series 8 oraz nowy model SE 2. generacji. Ma pojawić się także zupełna nowość w portfolio. Tą ma być specjalna wersja smartwatcha o nazwie Apple Watch Pro, która będzie wyróżniać się wzmocnioną obudową oraz funkcjami stworzonymi z myślą o profesjonalistach.

Nowe tablety iPad Pro i iPad 10

Apple w przyszłym miesiącu ma też pokazać nowe tablety z systemem iPadOS. Są to iPad Pro z chipem M2 oraz tańszy iPad 10. Oba wprowadzą liczne udoskonalenia względem poprzednich generacji. W tym spodziewajmy się ich w szczególności w modelu Pro. Ma on dostać mocny procesor, odświeżone złącza Smart Connector czy też funkcję bezprzewodowego ładowania.

Data premiery iOS 16

Oczywiście w trakcie wrześniowej konferencji Apple poda także dokładny termin wydania iOS 16 dla wszystkich użytkowników zgodnych iPhone’ów. Powinno to nastąpić w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Wtedy też spodziewajmy się aktualizacji tvOS 16 oraz watchOS 9. Na macOS Ventura oraz iPadOS 16 mamy poczekać do października.

Wrześniowa konferencja Apple z datą

Apple nie podało jeszcze daty wrześniowej konferencji. Plotki mówią jednak o tym, że nastąpi to 13 września (wtorek). Jeśli tak, to firma potwierdzi ten termin zapewne na początku przyszłego miesiąca. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na event.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla telefonów z iOS

źródło: opracowanie własne