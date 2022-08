iPhone 14 Pro jednak z mniejszą pamięcią? Choć Apple podniesie ceny

iPhone 14 Pro to smartfon Apple, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że ceny tych telefonów mają wzrosnąć. I to niemało, bo mówi się o podwyżkach sięgających kwoty 100 dol. Plotki zakładały, że przy okazji wzrośnie rozmiar pamięci. Czy tak będzie?

Nowe informacje w tym temacie dostarcza analityk Jeff Pu. Twierdzi on, że iPhone 14 Pro, pomimo tego, że Apple podniesie ceny, nie otrzyma w podstawowej wersji 256 GB pamięci. Nadal ma to być dotychczasowe 128 GB miejsca na dane. Trochę szkoda, ale jest bardzo możliwe, że tak właśnie będzie.

Apple iPhone 14 Pro ze 128 GB pamięci to zła wiadomość

Szkoda, że Apple nie zwiększy bazowej pamięci w modelach iPhone 14 Pro. 128 GB miejsca to jednak zła wiadomość. Wynika to z faktu, że może to ograniczyć dostęp do pewnych funkcji. Tak było w przypadku zeszłorocznych modeli, co dotyczyło opcji ProRes.

