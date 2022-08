iPhone 14 — Apple oczekuje, że sprzedaż będzie stabilna

iPhone 14 to nadchodzące smartfony Apple, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Firma prognozuje, że sprzedaż nowych modeli być może nie będzie fenomenalna, ale mimo to powinna być stabilna. Świadczy o tym liczba zamówień smartfonów iPhone 14. Firma poprosiła partnerów o wyprodukowanie 90 mln sztuk.

iPhone 14 to seria smartfonów Apple, które zobaczymy we wrześniu. Obecnie telefony są w ogniu przecieków. Ostatnie plotki wskazują na wyższe ceny modeli Pro, co nie jest pocieszające. Tymczasem pojawiły się nowe informacje obejmujące sprzedaż telefonów. Te są dosyć obiecujące.

Sprzedaż modeli iPhone 14 nie ma być jakaś fenomenalna, ale mimo to stabilna. Wierzy w to Apple, które złożyło u partnerów zamówienia na łącznie 90 mln sztuk. Tyle samo było w zeszłym roku. Ogólnie liczba wyprodukowanych w tym roku telefonów z iOS ma wynieść 221 mln egzemplarzy.

Premiera Apple iPhone 14 Pro we wrześniu

Apple planuje zaprezentować światu smartfony z serii iPhone 14 w przyszłym miesiącu. Dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, ale plotki mówią o 12 lub 13 września. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów. Wiemy, że tańsze modele zostaną w tym roku bardziej rozróżnione od wersji z dopiskiem Pro w nazwie.

źródło