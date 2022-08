iPhone 14 Pro będzie droższy. Apple podniesie ceny

iPhone 14 Pro nie będzie tani. Jakby tego było mało, to Apple planuje podnieść w tym roku ceny. To oznacza, że trzeba będzie szykować się na większe wydatki. Magiczna bariera 999 dol. zostanie przekroczona. O ile mogą wzrosnąć ceny iPhone 14 Pro? Sugeruje się, że będzie to kwota nawet na poziomie 100 dol.

iPhone 14 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Niestety ponownie pojawiają się plotki, jakoby Apple w tym roku planowało podnieść ceny nowych telefonów. Na pocieszenie pozostaje tylko fakt, że zostanie zwiększony rozmiar pamięci na dane. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Apple planuje zwiększyć w podstawowych wersjach telefonów iPhone 14 Pro rozmiar pamięci na dane. Obecnie jest to 128 GB, ale ma ona zostać podwojona do 256 GB. Przewidują to analitycy z TrendForce. W najdroższych wariantach powinno to być 1 TB miejsca pliki.

Apple podniesie ceny iPhone 14 Pro

W tym roku czekają nas podwyżki telefonów z iOS. Plotki mówią o tym, że Apple podniesie ceny modeli iPhone 14 Pro o około 100 dol. To źle zwiastuje kwotom, które trzeba będzie zapłacić w Polsce. Nie będzie to suma po przewalutowaniu z dolarów, a jednak odczuwalnie wyższa. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już w pierwszej połowie września.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło