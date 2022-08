iOS 16 beta 5 — co nowego? Wykaz nowości

iOS 16 beta 5 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego wprowadziło w niej Apple? Nowości nie brakuje i wśród nich jest procentowy wskaźnik naładowania baterii. Poza tym uaktualnienie iOS 16 beta 5 wprowadza także inne udoskonalenia oraz zmiany. Rzućmy sobie na nie okiem.

iOS 16 beta 5 to aktualizacja, którą Apple udostępniło deweloperom aplikacji wczoraj. Ponownie nie zabrakło nowości, które były także w czwartej becie. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadzono i jakie są to zmiany.

Aktualizacja iOS 16 beta 5 – nowości / co nowego

iOS 16 beta 5 przywraca procentowy wskaźnik baterii na pasku statusu. Niestety nie znajdziemy go we wszystkich iPhone’ach. Funkcja pojawia się na modelach 13 i 12 (ale nie Mini), X, Xs i Xs Max. Nie znajdziemy jej też w Xr oraz serii 11, co trochę dziwi. Opcję można włączyć w ustawieniach.

W iOS 16 beta 5 wprowadzono także nowe dźwięki. Pierwszy odtwarzany jest w trakcie pingowania iPhone’a z Apple Watcha. Natomiast drugi pojawia się w aplikacji Znajdź. Kolejne zmiany obejmują odtwarzacz muzyczny na zablokowanym ekranie, który to zmodyfikowano po raz kolejny. Przy okazji dla ekranu blokady usunięto powiększanie w perspektywie.

Najnowszej aktualizacji pojawiają się też zmiany obejmujące edycję zrzutów ekranowych. Apple w iOS 16 beta 5 dodało nową opcję o nazwie Kopiuj i Usuń, gdzie wcześniej w tym miejscu dostępne było tylko usuwanie grafik. Następnie mamy małą modyfikację dla połączenia alarmowego wywoływanego przyciskiem bocznym, gdzie zmieniono nazwę.

Finalna aktualizacja iOS 16 we wrześniu

Spodziewamy się jeszcze kilku wersji beta systemu iOS 16 dla iPhone’ów. Te kolejne będą jednak wnosić coraz mniej nowości. Apple niedługo skupi się na optymalizowaniu oprogramowania i usuwaniu błędów. Po to, aby na premierę dla wszystkich użytkowników software był pozbawiony jak największej ilości problemów.

Apple planuje udostępnić nowe oprogramowanie dla iPhone’ów dla wszystkich użytkowników za kilka tygodni. Zapewne nastąpi to w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Dokładny termin nie jest jednak na razie znany. Poznamy go dopiero w trakcie wrześniowej konferencji, gdzie zostaną zaprezentowane smartfony z serii iPhone 14. Wiemy, że nowe uaktualnienie dla iPadów prawdopodobnie tym razem pojawi się dopiero w październiku.

źródło: opracowanie własne