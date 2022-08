iPad Pro 2022 z Apple M2 otrzyma nowe złącze Smart Connector

iPad Pro 2022 z chipem Apple M2 zbliża się wielkimi krokami. Nowy tablet z iPadOS ma dostać odświeżone złącze Smart Connector z czterema pinami, a nie dotychczasowymi trzema. Będzie ono dedykowane akcesoriom. Premiery tabletu iPad Pro 2022 spodziewamy się we wrześniu, wraz z nowymi smartfonami iPhone 14.

iPad Pro 2022 to tablet, który otrzyma chip Apple M2 i ma zadebiutować w ofercie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Teraz poznajemy nowe szczegóły. Tym razem za sprawą sprawdzonego źródła wprost z odległej Japonii. Jeśli wierzyć plotkom, to pojawi się nowe złącze Smart Connector.

Apple w tablecie iPad Pro 2022 ma zaimplementować nowe złącze Smart Connector. Otrzyma ono cztery piny, a nie trzy dotychczasowe, które znajdują się w obecnej generacji na pleckach. Będzie ono dedykowane współpracy z akcesoriami. Jak na przykład klawiaturze Magic Keyboard.

iPad Pro 2022 z Apple M2 otrzyma dwa nowe Smart Connector

Co ważne, tym razem nie będzie to jedno, a dwa nowe złącza Smart Connector. iPad Pro 2022 z Apple M2 ma dostać je na górnej i dolnej krawędzi. Widzimy więc, że firma ogólnie nastawia się na pracę z tabletem w trybie poziomym. Premiery urządzenia spodziewamy się we wrześniu, wraz z iPhone’ami 14.

