iOS 16 beta 5 do pobrania. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 16 beta 5 to nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło w ręce deweloperów. W tej wersji mogą jeszcze pojawić się jeszcze jakieś pewne nowości. Nie spodziewajmy się jednak, że będzie ich dużo. Apple wkrótce udostępni uaktualnienie do iOS 16 beta 5 dla wszystkich testerów.

iOS 16 beta 5 to kolejna aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów po czwartej becie. Na razie Apple udostępniło ją w ręce deweloperów aplikacji. Co nowego tu znajdziemy? Jest za wcześnie na tego typu informacje, ale być może pojawią się jeszcze jakieś pomniejsze nowości.

W aktualizacji iOS 16 beta 5 mogą zostać wprowadzone jakieś małe nowości lub zmiany, które będzie można dostrzec gołym okiem. W poprzedniej wersji Apple również je wprowadziło. Tak więc nie można ich wykluczyć także teraz. Na wykaz zmian będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

Aktualizacja iOS 16 beta 5 wkrótce dla wszystkich

iOS 16 beta 5 trafiło w ręce deweloperów, ale wkrótce Apple udostępni to uaktualnienie dla wszystkich użytkowników. Wtedy będzie go mógł pobrać każdy właściciel iPhone’a, który bierze udział w publicznym programie pilotażowym. W tym przypadku będzie to jednak wersja z numerkiem 3. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne edycje do pobrania.

źródło: opracowanie własne