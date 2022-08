Kiedy iPadOS 16? Apple może wydać aktualizację po iOS 16

iPadOS 16 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPadów. Kiedy Apple ją udostępni? Spodziewaliśmy się, że we wrześniu, wraz z iOS 16 dla iPhone’ów. Wygląda jednak na to, że w tym roku będzie inaczej. Aktualizacja iOS 16 i iPadOS 16 zostaną udostępnione w różnych terminach. Ta druga dopiero w październiku.

iPadOS 16 i iOS 16 to nowe aktualizacje Apple dla iPadów oraz iPhone’ów, które obecnie znajdują się na etapie beta testów. Kiedy można spodziewać się ich sfinalizowanych wersji? Patrząc się wstecz, moglibyśmy stwierdzić, że zapewne w drugiej połowie września. Tymczasem wygląda na to, że w tym roku będzie inaczej.

Serwis źródłowy raportuje, że Apple może opóźnić aktualizację iPadOS 16 dla iPadów. Do kiedy? We wrześniu zostanie udostępniony iOS 16 dla iPhone’ów, ale uaktualnienie dla tabletów miałoby pojawić się dopiero kilka tygodni później – w październiku. Co jest tego przyczyną?

Apple opóźni aktualizację iPadOS 16 z powodu multitaskingu

Jedną z najważniejszych nowości w uaktualnieniu do iPadOS 16 jest Stage Manager. To nowe podejście do multitaskingu, które Apple wprowadziło też w macOS Ventura dla komputerów Mac. Problem jednak w tym, że funkcja jest jeszcze mocno niedopracowana. Firma potrzebuje na to więcej czasu i to jest głównym powodem takiej, a nie innej decyzji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło