iPad 2022 na schematach. Tak wygląda nowy tablet Apple

iPad 2022 to nowy tablet Apple, który ma zadebiutować jesienią. W sieci pojawiły się schematy oparte na renderach CAD. Te ujawniają nam znajomy design. Firma nadal nie zrezygnowała z grubszych ramek i pod ekranem jest przycisk Touch ID. Zobaczmy sobie, jak wygląda Apple iPad 2022 i kiedy go zobaczymy.

iPad 2022 to nowy tablet Apple i będzie to już 10. generacja tego urządzenia. Premiery spodziewamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Tymczasem do sieci wyciekły schematy, które prezentują nam wygląd sprzętu. Przy okazji dowiadujemy się pewnych informacji o wyposażeniu.

Tablet iPad 2022 ma nieco większy ekran LCD od poprzednika. Sercem urządzenia jest procesor Apple A14 Bionic, który znamy m.in. z iPhone’ów 12 czy modelu Air 4. generacji. Widzimy też klasyczny przycisk z funkcją Touch ID, który umieszczono pod wyświetlaczem. Następnie mamy pojedynczy aparat fotograficzny na pleckach. Można też dostrzec cztery grillowane otwory na głośniki.

Tablet Apple iPad 2020 we wrześniu

iPad 2022 ma wymiary 248,62 x 179,50 x 6,98 mm. Kompletna specyfikacja techniczna tego urządzenia nie jest znana. Domyślamy się, że oficjalna premiera odbędzie się we wrześniu tego roku. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły. Raczej nie spodziewajmy się przesiadki ze złącza Lightning na USB C, ale nie można też tego wykluczyć.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło