iPhone 14 Pro z Always on Display. Nowy dowód znaleziony w XCode beta

iPhone 14 Pro ma otrzymać ekran z funkcją Always on Display i będzie to pierwszy smartfon Apple z takim rozwiązaniem. Zdaje się to potwierdzać symulator XCode beta. Tam doszukano się wyglądu dla AoD. Wiemy, że tylko iPhone 14 Pro otrzyma Always on Display i w tańszych telefonach Apple funkcji nie znajdziemy.

iPhone 14 Pro to smartfon Apple, który będzie pierwszym telefonem firmy z funkcją Always on Display. Informacje na ten temat znaleziono m.in. w poglądowych wersjach systemu iOS 16. Teraz doszukano się nowego potwierdzenia w XCode beta. Odkryciem pochwalił się deweloper Steve Moser.

Always on Display dla modeli iPhone 14 Pro ujawnia nam emulator z XCode beta. Tam doszukano się wyglądu dla zablokowanego ekranu z taką funkcją. Oczywiście deweloperzy aplikacji dostaną odpowiednie narzędzia do przystosowywania własnego oprogramowania pod kątem AoD. Będą też nowe animacje.

Tylko iPhone 14 Pro z Always on Display

Wiemy, że Apple planuje zaimplementować Always on Display tylko w smartfonach iPhone 14 Pro i dwa tańsze modele takiej opcji nie dostaną. Tegoroczne telefony z iOS będą mocno się między sobą różnić. Firma chce zapewne w ten sposób próbować zwiększyć sprzedaż droższych modeli, co z pewnością może się udać. Oficjalna premiera ma odbyć się w pierwszej połowie września.

