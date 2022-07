iPhone 14 Pro z AoD. Potwierdza to iOS 16 beta 4

iPhone 14 Pro ma otrzymać AoD, czyli ciągle włączony ekran. Funkcję zdaje się potwierdzać iOS 16 beta 4, gdzie dla tapet doszukano się nowej opcji. To tryb uśpienia, który przygasza tło. Wiele więc wskazuje na to, że Apple dla modeli iPhone 14 Pro rzeczywiście szykuje Always on Display. Co konkurencja ma od lat.

iPhone 14 Pro ma być pierwszym smartfonem Apple, który otrzyma funkcję Always on Display. Rozwiązanie to konkurencja z Androidem stosuje już od kilku lat. Firma z Cupertino planuje jednak zaimplementować AoD dopiero teraz i potwierdza to iOS 16 beta 4. W tej wersji oprogramowania doszukano się pewnych nowości.

iOS 16 beta 4 zawiera wskazówkę, która zdaje się potwierdzać AoD w modelach iPhone 14 Pro. To specjalny tryb uśpienia dla tapet. Powoduje on przyciemnienie tła. Staje się ono ciemniejsze i dotyczy to domyślnych grafik znajdujących się w systemie. Pewnie docelowo obejmie to wszystkie tapety, w tym nasze zdjęcia.

Apple iPhone 14 Pro z AoD we wrześniu

Wiemy, że premiera smartfonów iPhone 14 Pro ma odbyć się w pierwszej połowie września. Funkcja AoD trafi jednak tylko do droższych telefonów. W tych dwóch tańszych Apple nie planuje jej zaimplementować. Rozróżni to jeszcze bardziej wszystkie modele z iOS, bo tych różnic w tym roku ma być jeszcze więcej.

