iOS 15.6 już jest. Apple przestaje podpisywać iOS 15.5

iOS 15.6 to najnowsza aktualizacja dla iPhone’ów. Apple udostępniło ją kilka dni temu i teraz dowiadujemy się, że przestało podpisywać poprzednie wydanie systemu, czyli iOS 15.5. To oznacza, że cofnięcie się do tej wersji jest już niemożliwe. Aktualizacja iOS 15.6 rozwiązuje także liczne problemy z zabezpieczeniami.

iOS 15.6 to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło kilka dni temu. Nie wprowadzono tu zbyt wielu nowości, bo te już czekają na system z numerkiem 16, który zostanie udostępniony we wrześniu. Tymczasem dowiadujemy się, że zaprzestano podpisywać wersję 15.5. Co to oznacza?

Apple przestało podpisywać iOS 15.5 i to oznacza w praktyce, że nie można na iPhone’ach cofnąć się do tej wersji. Stało się to niemożliwe. Dla przeciętnego użytkownika nie ma to jednak większego znaczenia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku fanów jailbreaku, ale to jest temat na odrębny artykuł.

Aktualizacja iOS 15.6 rozwiązuje liczne problemy w zabezpieczeniach

Pamiętajmy również, że Apple blokuje cofnięcie się do starszej wersji z numerkiem 15.5 z powodu luk bezpieczeństwa, które zostały załatane wraz z aktualizacją iOS 15.6. Jest ich naprawdę sporo. Dotyczą m.in. luk związanych z WebKit, Wi-Fi, sterowników czy kernela. Pełny wykaz łatek dotyczących zabezpieczeń można znaleźć na tej stronie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło