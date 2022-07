iPhone 14 Pro z Apple A16 Bionic. Są nowe szczegóły procesora

iPhone 14 Pro otrzyma procesor Apple A16 Bionic, czyli nowy chip z logo nadgryzionego jabłka. Czego powinniśmy się wraz z nim spodziewać? W sieci pojawiły się nowe szczegóły, choć od razu trzeba mieć na uwadze, że część z nich to zwykłe przypuszczenia. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Apple A16 Bionic dla modeli iPhone 14 Pro jest produkowany przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) z wykorzystaniem procesu N4P. Sama nazwa może sugerować 4-nm litografię, ale tak naprawdę jest to węzeł 5 nm. Poza tym spodziewajmy się około 15-20 proc. większej wydajności w przypadku CPU. Liczba tranzystorów powinna wzrosnąć do około 18-20 mld. Kontroler pamięci obsłuży kości LPDDR5.

Apple A16 Bionic tylko dla modeli iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro i Max to jedyne smartfony w tym roku, które dostaną procesor Apple A16 Bionic. Firma w dwóch tańszych modelach planuje rzekomo umieścić zeszłoroczny chip A15 i jest to pierwsza tego typu decyzja. Jej dokładnych szczegółów nie znamy. Może to wynikać z chęci większego rozróżnienia telefonów dostępnych w ofercie.

