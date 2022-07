iOS 16 beta 4 dostępny. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 16 beta 4 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Czy znajdziemy tu jakieś nowości? Jest to jak najbardziej możliwe, ale dopiero za chwilę zobaczymy, co nowego wprowadziło Apple. Wszyscy testerzy dostaną iOS 16 beta 4 z dopiskiem 2 w nazwie.

iOS 16 beta 4 to poglądowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępnił zgodnie z oczekiwaniami. Na razie jednak dostęp otrzymali tylko deweloperzy aplikacji. Niedawno ruszył publiczny program pilotażowy. Jednak wszyscy testerzy będą musieli jeszcze chwilę poczekać.

iOS 16 beta 4 może wprowadzić jeszcze jakieś nowości. Wszak w trzeciej becie trochę się ich pojawiło. Tutaj również może ich nie zabraknąć. O tym jednak przekonamy się wkrótce, bo Apple na tym etapie nie udostępnia wykazów zmian i musimy poczekać, aż nowe opcje zostaną znalezione przez testerów.

Apple udostępni wkrótce iOS 16 beta 4 dla wszystkich

Aktualizacja do iOS 16 beta 4 zostanie wkrótce udostępniona dla wszystkich testerów, a nie tylko deweloperów. Pewnie nastąpi to za dzień lub dwa. Oni jednak dostaną to oprogramowanie z dopiskiem 2 w nazwie. Wynika to z faktu, że pierwsza publiczna wersja była tak naprawdę trzecią deweloperską. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

źródło: informacja prasowa