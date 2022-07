iPhone 14 Pro Max — pięć nowości, które wprowadzi Apple

iPhone 14 Pro Max to wyczekiwany smartfon Apple. Wprowadzi on różne zmiany i udoskonalenia. Wybraliśmy pięć najciekawszych nowości, które szykuje producent. Obejmują one m.in. ekran czy procesor. Apple iPhone 14 Pro Max zapowiada się na naprawdę konkretnego smartfona. Zobaczmy, czego mamy spodziewać się we wrześniu.