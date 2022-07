iPhone 14 Pro Max to flagowy smartfon Apple, który ma otrzymać konkretny aparat. Nowe plotki w tym temacie mówią o tym, że użyty sensor 48 MP ma zapewnić naprawdę duże możliwości. Zdjęcia mają być bardzo bogate w szczegóły. Mamy też zdjęcie modułu dla kamery z iPhone 14 Pro Max. Rzućmy sobie na to okiem.

iPhone 14 Pro Max to jeden z czterech nowych smartfonów Apple, które zobaczymy we wrześniu. Telefon był obiektem naprawdę wielu przecieków. Wiemy, że otrzyma aparat fotograficzny mający nowy główny sensor. Tym jest kamerka z matrycą 48 MP, która ma zapewnić naprawdę ogromne możliwości.

Leaker Digital Chat Station twierdzi, że możemy oczekiwać naprawdę sporo. iPhone 14 Pro Max i jego sensor 48 MP mają robić zdjęcia, które będą bogate w szczegóły. Przy okazji udostępnił fotki, które widać w tym artykule. Prezentują one moduły kamer dla nowych telefonów z iOS. Także tych dwóch tańszych.

Sensor 48 MP z iPhone 14 Pro Max z nagrywaniem w 8K

Wiemy, że aparat fotograficzny z modelu iPhone 14 Pro Max pozwoli także nagrywać filmy w jakości 8K UHD. Do tej pory telefony z logo nadgryzionego jabłka pod tym względem są ograniczone do 4K. Apple w tym roku planuje to w końcu zmienić. Jednak tylko w droższych modelach.

źródło