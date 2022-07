iPhone 14 blisko. Apple coraz mocniej dywersyfikuje dostawców

iPhone 14 zadebiutuje we wrześniu i jego masowa produkcja rozpocznie się w sierpniu. Teraz dowiadujemy się, że Apple zwiększa proces, którym jest dywersyfikacja. To oznacza, że na liście partnerów pojawiają się kolejni dostawcy. Przy okazji modele z serii iPhone 14 spotykają się z pewnymi opóźnieniami w dostawach.

iPhone 14 zbliża się wielkimi krokami. Premiera nowych smartfonów Apple z systemem iOS 16 odbędzie się we wrześniu. Nowe informacje na ich temat uzyskał analityk Ming Chi Kuo i tym razem powiązane są one z dywersyfikacją. Firma pozyskała nowych partnerów i dzięki temu pojawili się kolejni dostawcy.

Dywersyfikacja partnerów to proces, który Apple zapoczątkowało już kilka lat temu. Wraz z modelami iPhone 14 doszło po prostu do zwiększenia działań w tym obszarze, co z pewnością cieszy… oczywiście firmę z logo nadgryzionego jabłka, bo dzięki temu może ona pozyskiwać podzespoły oraz elementy od różnych producentów i w ten sposób lepiej negocjować ceny.

Smartfony iPhone 14 z pewnymi problemami produkcyjnymi

Pewne plotki mówią o tym, że smartfony iPhone 14 mogą spotkać się z pewnymi problemami. Masowa produkcja dopiero się rozpocznie, ale już teraz dostawy pewnych podzespołów są mniejsze od oczekiwań. Dotyczy to m.in. wyświetlaczy dla tańszego modelu Max bez dopisku Pro w nazwie.

