MacBook Air M2 sprawia problemy. Dotyczą jednej wersji kolorystycznej

MacBook Air M2 to nowy laptop Apple, który jest już dostępny w rękach pierwszych klientów. Okazuje się jednak, że sprawia pewne problemy. Dotyczą one na pewno wersji kolorystycznej o nazwie północ. Taki MacBook Air M2 jest psotliwy pod kątem farby, która potrafi po prostu odchodzić od obudowy komputera.

MacBook Air M2 jest już dostępny na rynku. Niedawno mogliśmy zobaczyć jego wnętrze. Teraz dowiadujemy się, że nowy laptop Apple sprawia pewne problemy. W zasadzie nie są one pierwsze i dołączają do listy tych już znanych. Tym razem dotyczą na pewno jednego koloru obudowy o nazwie północ. Zobaczmy sobie, co jest nie tak.

foto.: Twitter/ZONEofTECH

Każdy wariant kolorystyczny laptopa MacBook Air M2 jest pokryty warstwą farby. W przypadku opcji północ problemy objawiają się jej odchodzeniem od obudowy i podatnością na zarysowania. Widać to w szczególności na przykładzie portu USB C, co można zobaczyć na powyższym zdjęciu. Dobrze to nie wygląda.

Apple MacBook Air M2 sprawia też inne problemy

To nie pierwsze problemy, które są raportowane w przypadku notebooka MacBook Air M2. Część użytkowników skarży się również na przegrzewanie procesora. Wiemy też, że dysk SSD w podstawowej opcji mający rozmiar 256 GB okazuje się być wolniejszy względem tego, który montowano w poprzedniej generacji komputera.

