iOS 15.6 dostępny. Co nowego w aktualizacji dla iPhone’ów?

iOS 15.6 to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone'ów. Apple udostępniło ją dziś dla wszystkich użytkowników. Na duże nowości nie ma co tu liczyć. Te zostały zarezerwowane dla dużego uaktualnienia z numerkiem 16. Zobaczmy sobie jednak, co nowego wprowadza iOS 15.6 oraz jakie są to poprawki.

iOS 15.6 to kolejna aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą testerzy najpierw otrzymali w wersji RC. Teraz przyszedł czas na dostępność dla wszystkich. Co nowego wprowadziło tu Apple? Nie są to duże nowości. Wykaz zmian widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 15.6 – co nowego

Aplikacja TV dodaje opcję ponownego uruchomienia trwającego programu sportowego na żywo i wstrzymania, przewijania do tyłu lub do przodu;

Rozwiązuje problem polegający na tym, że Ustawienia mogą nadal wyświetlać, że pamięć urządzenia jest pełna, nawet jeśli jest dostępna;

Rozwiązuje problem, który mógł powodować, że urządzenia brajlowskie spowalniają lub przestają odpowiadać podczas nawigowania po tekście w Mail;

Rozwiązuje problem w Safari, w którym karta może powrócić do poprzedniej strony.

Informacje na temat poprawek z zakresu bezpieczeństwa dostępne są na tej stronie.

Aktualizacja do iOS 15.6 jest już dostępna. Chcąc ją pobrać na iPhone’ach należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Pamiętając o tym, że instalacja będzie możliwa przy co najmniej 50 proc. poziomie naładowania baterii (lub też 20 proc. przy podłączonej ładowarce).

