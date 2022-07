iPhone 14 Max — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

iPhone 14 Max to tegoroczna nowość w ofercie Apple, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2022 r. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Smartfon nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. Zobaczmy sobie, co wiemy o modelu Apple iPhone 14 Max na kilka tygodni przed oficjalną zapowiedzią.