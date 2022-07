MacBook Air M2 rozebrany. Tak wygląda nowy laptop Apple od środka

MacBook Air M2 to nowy laptop Apple, który trafia już w ręce pierwszych klientów. Zastanawiacie się nad tym, jak wygląda od środka? Mamy zdjęcia, które prezentują wnętrzności maszyny. Te ujawniają nam, że Apple pozbawiło laptopa MacBook Air M2 wentylatorów. Zmian względem modelu z chipem M1 jest więcej.

MacBook Air M2 to laptop, którego przedsprzedaż ruszyła w piątek. Apple wiąże duże nadzieje z tym komputerem i liczy na dobrą sprzedaż. Tymczasem mamy okazję zobaczyć notebooka od środka. Serwis źródłowy udostępnił zdjęcia, które ujawniają nam zmiany pod obudową wprowadzone przez producenta.

Widzimy, że MacBook Air M2 jest komputerem pozbawionym wentylatorów. Tak samo było w przypadku poprzedniej generacji z chipem M1. Następnie mamy przeprojektowaną baterię, a płyta główna schowana jest pod specjalną osłoną. Widać, że zmian jest całkiem sporo, co możecie sobie porównać ze zdjęciem pochodzącym z iFixit.

fot.: iFixit

Nowy laptop MacBook Air M2 przeprojektowany przez Apple

Apple znacząco odświeżyło nowego laptopa i to nie tylko od środka. MacBook Air M2 został całkowicie przeprojektowany i widać to przede wszystkim z zewnątrz. Ekran z notchem może nie odpowiadać wszystkim, ale pozostałe zmiany na pewno są na duży plus. Jak chociażby ubogacenie interfejsów i dodanie nowego MagSafe 3 czy portu HDMI.

