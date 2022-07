iPhone 15 Pro Max jedynym modelem Apple, który dostanie aparat peryskopowy

iPhone 15 Pro Max to flagowy smartfon Apple na 2023 r. Nowe plotki mówią o tym, że otrzyma aparat peryskopowy, który zwiększy możliwości zoomu. Wygląda jednak na to, że tego typu kamera znajdzie się jedynie w tym konkretnym modelu. Tylko iPhone 15 Pro Max ma dostać aparat peryskopowy.

iPhone 15 Pro Max to flagowy smartfona Apple na nadchodzący 2023 r. Telefon był już obiektem przecieków. Wiemy, że firma w przyszłym roku planuje zaimplementować w końcu aparat peryskopowy. Nowe informacje w kontekście tej kamery dostarczył nam analityk Ming Chi Kuo.

Aparat peryskopowy będzie nowością w telefonach Apple. Pozwoli on znacząco zwiększyć możliwości z zakresu zoomu. Rozwiązanie to od kilku lat stosuje konkurencja. Teraz przyjdzie w końcu czas na implementację w modelach z logo nadgryzionego jabłka. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale.

Aparat peryskopowy tylko w modelu iPhone 15 Pro Max

Co ciekawe, Ming Chi Kuo twierdzi, że Apple chce umieścić aparat peryskopowy wyłącznie w modelu iPhone 15 Pro Max. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że takie rozwiązanie znajdzie się także w mniejszym modelu z 6,1-calowym ekranem. Wygląda jednak na to, że będzie inaczej. Dzięki temu firma będzie mogła znacząco zwiększyć sprzedaż większego telefonu i jest to zwykły zabieg marketingowy.

