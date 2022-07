iPhone 14 Pro Max pozuje na nowych schematach. Są wymiary

iPhone 14 Pro Max to smartfon Apple, który ma wprowadzić duże zmiany. Już wcześniej do sieci wyciekały schematy, które ujawniały nam m.in. odświeżony design. Teraz na łamach chińskich mediów pojawiły się nowe. Są one szczegółowe i pokazują nam wymiary telefonu.

Poniższe schematy modelu iPhone 14 Pro Max ujawniają nam zmiany, które do sieci wyciekły już wcześniej. Z tyłu widać aparat fotograficzny, który znajdzie się na nieco większej wyspie. Natomiast z przodu pojawia się ekran bez notcha towarzyszącego nam od kilku lat. W zamian znajdziemy tu dwa otwory – w kształcie pigułki oraz okręgu, gdzie znajdzie się kamerka czy elementy dla funkcji Face ID.

Wymiary modelu iPhone 14 Pro Max nieco większe

iPhone 14 Pro Max urósł nieco względem poprzednika. Długość urządzenia to 160,71 mm, czyli ciut mniejsza. Natomiast grubość całkowita to 12,02 mm, gdzie tylko 4,17 mm przypada na wyspę z aparatem. Apple planuje zaimplementować większe sensory i to wymusiło tego typu zmiany. Premiery spodziewamy się we wrześniu.

