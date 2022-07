iPhone 14 Max opóźniony? Produkcja nie przebiega po myśli Apple

iPhone 14 Max to nowy smartfon Apple, który może nie być gotowy na czas. Jego produkcja odbywa się nie po myśli firmy i powstały opóźnienia względem pozostałych modeli. To oznacza, że tego telefonu być może nie kupimy we wrześniu, a trochę później. Wiemy, że iPhone 14 Max może zadebiutować pod inną nazwą.

iPhone 14 Max będzie nowością w tegorocznym portfolio telefonów Apple i smartfon był już obiektem wielu przecieków. Już wcześniej pojawiały się plotki o tym, że jego produkcja odbywa się w nieco innym harmonogramie względem pozostałych modeli. Potwierdza to teraz analityk Ross Young.

Young twierdzi, że produkcja modelu iPhone 14 Max spotyka się z opóźnieniami względem pozostałych modeli. Związane to jest przede wszystkim z dostawami ekranów, które odbywają się wolniej. Dla porównania w przypadku modelu Pro Max są one około trzy razy większe. Czyżby więc premiera miała odbyć się później?

Produkcja Apple iPhone 14 Max może wpłynąć na opóźnienia

Wcześniejsze raporty zakładały, że Apple „goni” z produkcją telefonu iPhone 14 Max po to, aby ta nie była tak w tyle względem pozostałych modeli. Sytuacja miała być rzekomo pod kontrolą, o czym mówił inny analityk. Jednak nowe informacje temu przeczą. Czy dojdzie do takich opóźnień, że smartfon nie trafi do sprzedaży we wrześniu, a dopiero na przykład w październiku? To wyjaśni się za kilka tygodni.

